قبل 4 أيام.. نفاذ تذاكر حفل ماجد المهندس في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن المطرب العراقي ماجد المهندس، نفاد تذاكر حفله الغنائي بالرياض، يوم 17 يناير الجاري، تحت عنوان "ليالي الأساطير". ونشر المهندس بوستر دعائيًا للحفل، عبر حسابه الرسمي في موقع "انستجرام"، مكتوب عليه "sold out". طرح المهندس أحدث أغنياته "جفن الليل" من ألبوم "شهد الحروف"، 4 يناير الجاري، عبر قناة شركة روتانا على موقع "يوتيوب". وانتهى المهندس، من تسجيل ألبومه الجديد "شهد الحروف"، والذي يضم 10 أغانٍ، جميعها من ألحان الموسيقار طلال، إشراف خالد أبو منذر.

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