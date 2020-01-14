بعد مساندته لإيهاب توفيق.. أحمد التهامي يوجه رسالة لحسين الجسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان أحمد التهامي رسالة للفنان الإماراتي حسين الجسمي بعد دعمه ومساندته للنجم إيهاب توفيق، في عزاء والده الذي أقيم مساء الأحد الماضي في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بعدما وقف الجسمي لياخذ العزاء بجانب إيهاب توفيق.

ونشر التهامي صورة تجمعه بالجسمي من العزاء، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " كل الحب والشكر والتقدير للفنان المحترم/حسين الجسمي العاشق لمصر ولأهل مصر ماسبش أخونا الفنان إيهاب توفيق في محنته، ربنا يصبر أخونا إيهاب توفيق ".

حرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء بينهم الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة ليلى علوي ومحمود حميدة، والإعلامي رامي رضوان، والفنان أحمد عيد.

ورحل والد الفنان إيهاب توفيق عن عالمنا صباح اليوم الخميس 9 يناير، بعد اندلاع حريق في منزله بمدينة نصر، إثر اشتعال مدفأة كهربائية، مما تسبب في اختناقه.