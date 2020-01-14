"حبيت بعد سعد..ومحاولة انتحاري فرقعة من بسمة وهبة ".. ما قالته ريم البارودي في"واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة ريم البارودي، عن تفاصيل جديدة في حياتها الشخصية، وعلاقة حب جديدة بعد أحمد سعد، وحقيقة إقدامها على الانتحار، وتعرضها للغدر من قبل بعض صديقاتها، وتصريحات أخرى خلال لقائها ببرنامج"واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة "النهار".

ونرصد أبرز تصريحاتها خلال الحلقة:

- قالت ريم البارودي "البطل في حياتي هو والدي، الذي يعمل مهندسًا في السعودية".

- "دينا أختي أجمل مني، وتحظى بالنصيب الأكبر من الإعجاب، وإعجاب ابن الجيران في الماضي، أما أنا فبالرغم من صغر سني في ذلك الوقت، كان فتى أحلامي الأول رجلاً يكبرني عمرًا، شاهدته عدة مرات يمر بسيارته أثناء انتظار سيارة المدرسة".

- "أعشق الصداقة، ولولا أصدقائي اللى وقفوا جمبي، كان زماني فى أزمات كتير" .

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- "أصدقائي من الستات زى الرجالة عندي.. في منهم برضوا اللى باعونى، ومش بتنازل عن حقى لو حد عملي حاجة".

- "لم أقدم على الانتحار إطلاقاً بعد الانفصال عن أحمد سعد.. فأنا لست مراهقة.. واللى اخترع الموضوع ده بسمة وهبة ببرنامجها شيخ الحارة علشان تعمل فرقعة في البرنامج فى حلقة وفاء عامر مع إنى كنت ضيفة في إحدى الحلقات ولم تسألنى في هذا الموضوع" .

- "مقدرش أكره أحمد سعد لأن العشرة بينا ١٦ سنة، وأكيد مش هحبه وأعيش على ذكراه.. اللي بينا انتهى.. وحبيت حد بعده".

- "أحمد سعد خانه التعبير إنه يقول إننا أصحاب لأن الموضوع غير كده.. هو خارج حياتى تماماً كل القصة إني كنت في أحد الفنادق في العيد مع عائلتى و قابلته مع أصحابه وسلمنا على بعض فقط" .