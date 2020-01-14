نيللي مقدسي بـ"التايجر" في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، جمهورها بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام".

وظهرت "نيللي" في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، وعلقت: "لأحلى شيئ بها الجو الدافئ والشاي، مين بيحب الشتاء".

يذكر أن آخر أعمال نيللي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.

وشاركت نيللي في المظاهرات اللبنانية، 23 أكتوبر الماضي، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، وعلقت: "هيدي المظاهرة اللي صارت، والـ2 مليون ونص يللّي نزلوا، هيدي للتاريخ رح تبقى شو ما حقّقت وشو ما قدرنا نعمل ولو شو ما كانت نتايجها".