الملكة إليزابيث تصدر بيانها أخيراً... كيف علقت على قرار الأمير هاري وميغان ماركل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2020 04:40 صباحاً - في بيان جديد لها، قالت الملكة إليزابيث الثانية إنها وافقت على قرار الأمير هاري Harry وميغان ماركل Meghan Markle وتدعم رغبتهما في حياة أكثر استقلالية وستجعلهم ينتقلون بدوام جزئي إلى كندا.



وجاء في بيان الملكة إليزابيث: "أجرت عائلتي اليوم مناقشات بناءة حول مستقبل حفيدي وعائلته، وتم الاتفاق على أنه ستكون هناك فترة انتقالية يقضي فيها دوق ودوقة ساسكس بعض الوقت في كندا والمملكة المتحدة".

بيان الملكة





وأضافت الملكة: "هذه مسائل معقدة يتعين على أسرتي حلها، وهناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لكنني طلبت اتخاذ قرارات نهائية في الأيام المقبلة".



وفي البيان الذي أصدره القصر نقلاً عن الملكة، قالت الأخيرة: "على الرغم من أننا كنا نفضل أن يظلوا أعضاء متفرغين في العائلة المالكة، فإننا نحترم ونتفهم رغبتهم في العيش بشكل أكثر استقلالية الحياة كعائلة مع بقاءهم كجزء مهم من عائلتي".



وكان الأمير البريطاني هاري، حفيد الملكة إليزابيث، أعلن أنه هو وزوجته الأمريكية ميغان ماركل، يعتزمان التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية في بريطانيا، والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي.

ميغان ماركل مع الملكة





وقال هاري وميغان في بيان نشراه على "انستقرام"، يوم الأربعاء الفائت: "نعتزم حالياً أن نوازن وقتنا بين المملكة المتحدة وأميركا الشمالية، مع استمرارنا في الوفاء بواجبنا إزاء المملكة ودول رابطة الكومنولث".



وأشارا إلى أن تقسيم وقتهما بين بريطانيا وأميركا الشمالية سيمكنهما من تنشئة ابنهما على التقاليد الملكية التي ولد فيها، ويتيح لهم أيضاً المجال للتركيز على الفصل التالي من حياتهما. وذكرا أن ذلك سيشمل تدشين مؤسسة خيرية جديدة.

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