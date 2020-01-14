ريم مصطفى تشعل تريندات السعودية بصورة جديدة

أشعلت الممثلة المصرية ريم مصطفى، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن نشرت صورة جديدة لها عبر إنستجرام.
ونشرت ريم مصطفى، صورة جديدة لها بعد غياب طويل، عبر حسابها الخاص
وانهالت التعليقات والإعجابات على الصورة بشكل كبير من متابعيها، وقال أحدهم: "فينك من زمان وحشتينا.. إيه القمر ده".
يذكر أن ريم مصطفى، تواصل تصوير مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، بانتظار عرضه على إحدى المنصات الرقمية.
وتدور أحداث العمل في 7 حلقات ويشارك في بطولته رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير.
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