فن ومشاهير

ريم مصطفى تشعل تريندات السعودية بصورة جديدة

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أشعلت الممثلة المصرية ​ريم مصطفى، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية ، وذلك بعد أن نشرت صورة جديدة لها عبر إنستجرام.
ونشرت ​ريم مصطفى​، صورة جديدة لها بعد غياب طويل، عبر حسابها الخاص

على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الهدف ليس العيش إلى الأبد، بل إنشاء شيء سيحدث"، وظهرت بشعرها الأشقر المموج، معتمدة النظرة الجدية الصاخبة.
وانهالت التعليقات والإعجابات على الصورة بشكل كبير من متابعيها، وقال أحدهم: "فينك من زمان وحشتينا.. إيه القمر ده".
يذكر أن ريم مصطفى، تواصل تصوير مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، بانتظار عرضه على إحدى المنصات الرقمية.
وتدور أحداث العمل في 7 حلقات ويشارك في بطولته رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، ​خالد كمال​ ومن تأليف محمد سيد بشير.

 

 

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