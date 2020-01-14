ريم مصطفى تشعل تريندات السعودية بصورة جديدة

أشعلت الممثلة المصرية ​ريم مصطفى، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن نشرت صورة جديدة لها عبر إنستجرام.

ونشرت ​ريم مصطفى​، صورة جديدة لها بعد غياب طويل، عبر حسابها الخاص

على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الهدف ليس العيش إلى الأبد، بل إنشاء شيء سيحدث"، وظهرت بشعرها الأشقر المموج، معتمدة النظرة الجدية الصاخبة.وانهالت التعليقات والإعجابات على الصورة بشكل كبير من متابعيها، وقال أحدهم: "فينك من زمان وحشتينا.. إيه القمر ده".يذكر أن ريم مصطفى، تواصل تصوير مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، بانتظار عرضه على إحدى المنصات الرقمية.وتدور أحداث العمل في 7 حلقات ويشارك في بطولته رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، ​خالد كمال​ ومن تأليف محمد سيد بشير.