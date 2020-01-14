بالصورة- محمد هنيدي يجتمع بعمرو دياب ودينا الشربيني

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​محمد هنيدي​ صورة جديدة له عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الى جانب الفنان المصري ​عمرو دياب​ والممثلة المصرية دينا الشربيني.

ونالت الصورة إعجاب المتابعين وعلق بعضهم: "كبرت يا هنيدي ربنا يديك الصحة وطولة العمر .. ربنا يحفظكم ، نجوم الوطن العربي".

وقال محمد هنيدي إن الشاعر ​عنتر هلال​ معروف بخفة الدم، موضحا أن كواليس أغنية "كامننا" كانت مميزة ويتذكرها دائما رغم انهم لا يعرفوا معنى الكلمة.

يذكر أن محمد هنيدى قرر العودة الى برنامجه "الحصن" ليقدم الموسم الثاني منه في 2020 تحت عنوان "الحصن وقلعة تاكيشي" يوم 3 يناير المقبل في نسخته السعودية.



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