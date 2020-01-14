ميرنا وليد - بيروت - سخرت الممثلة المصرية زينة من صورتها مع الممثل العالمي ​توم كروز​، إذ نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعتها بأحد أهم نجوم السينما الأميركية في هوليود، وعلقت عليها قائلة "من كتر ماخفت عيني تقفل في الصورة طلعت مبرقة بزيادة باظت الصورة برده".

وتفاعل المتابعين مع الصورة بشكل كبير، حيث أكد الكثيرون أنها لم تكن صورة سيئة بل العكس هو الصحيح.

ونالت صورت الممثلة زينة استحسان المتابعين وحصدت على أكثر من 2500 اعجاب، وأكثر من ألفى تعليق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- زينة عن ذكرياتها مع توم كروز: "مبرقة بزيادة " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.