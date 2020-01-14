ميرنا وليد - بيروت - نشرت الراقصة ​جوهرة​ مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه مع الفنانة ​أمينة​ التي تقوم بتصوير عمل فني جديد في مدينة العبور.

وعلقت جوهرة على الفيديو قائلة: "أنها متحمسه للعمل مع الفنانة أمينة وأنها سعيدة بهذه التجربة التي تقدمها لأول مرة مع فنانة معروفة كنت أتمنى أن أراها وأتعاون معها".

وظهر الفنان خالد الصاوي بصحبة الراقصة جوهرة بعد أزمة فيديوهاتها الجنسية.

ومازح الصاوي الراقصة جوهرة في صورة نشرها عبر صفحته الرسمية وعلق خالد عليها قائلًا: "أهلا أهلا جوهرة، عاش التقارب بين الشعوب، ماتيلدا ماتيلدا ماتيلدا، ماتيلدا أنت شوية على رأي تامر".

جدير بالذكر أن فيلم "الفلوس" يعرض حاليا في دور العرض السينمائية هو من بطولة خالد الصاوي وتامر حسني وزينة وأحمد السقا من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوهرة تظهر مع أمينة في العبور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.