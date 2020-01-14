كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منة فضالي لـ"الخليج 365 الفني": تجربتي مختلفة في "رحيل زهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الفنانة منة فضالي، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "رحيل زهرة ".

وكشفت لـ"الخليج 365 الفني" عن الأسباب التي دفعتها لقبول العمل في المسلسل، مشيرة إلى أن السيناريو مكتوب بشكل جيد واصفة إياه بالـ"عالمي".

وتحدثت أيضًا عن تفاصيل الشخصية التي تجسدها داخل أحداث المسلسل حيث قالت أنها تجسد دور فتاة طيبة تُدعى" زهرة"، تنتمي لإحدى مدن الصعيد وهي متزوجة من الفنان محمد الشقنقيري، وابنة الفنان عمرو عبد الجليل، مختلفة عن شخصية "هنية دهب" التي سبقت وقدمتها من قبل، ولكنها تمر بظروف تجعلها تتحول لشخصية "شريرة" .

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وأوضحت منة، أن ترشيحها للمسلسل تم عن طريق شركة سينرجي والمخرج حسني صالح، وكان من أسرع الاتفاقات؛ حيث أنهم تواصلوا معها في مساء أحد الأيام، وبدأت التصوير في اليوم التالي له، كا قامت بتصوير المسلسل دون الاطلاع على الورق.