كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منة فضالي لـ"الخليج 365 الفني": تجربتي مختلفة في "رحيل زهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت لـ"الخليج 365 الفني" عن الأسباب التي دفعتها لقبول العمل في المسلسل، مشيرة إلى أن السيناريو مكتوب بشكل جيد واصفة إياه بالـ"عالمي".
وتحدثت أيضًا عن تفاصيل الشخصية التي تجسدها داخل أحداث المسلسل حيث قالت أنها تجسد دور فتاة طيبة تُدعى" زهرة"، تنتمي لإحدى مدن الصعيد وهي متزوجة من الفنان محمد الشقنقيري، وابنة الفنان عمرو عبد الجليل، مختلفة عن شخصية "هنية دهب" التي سبقت وقدمتها من قبل، ولكنها تمر بظروف تجعلها تتحول لشخصية "شريرة" .
وأوضحت منة، أن ترشيحها للمسلسل تم عن طريق شركة سينرجي والمخرج حسني صالح، وكان من أسرع الاتفاقات؛ حيث أنهم تواصلوا معها في مساء أحد الأيام، وبدأت التصوير في اليوم التالي له، كا قامت بتصوير المسلسل دون الاطلاع على الورق.
ولفتت إلى أن مسلسل "رحيل زهرة" ينتمي للدراما الطويلة ذات 45 حلقة ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويناقش ما يحدث في الحياة الأسرية.
ومسلسل "رحيل زهرة" بطولة عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمد رياض،منة فضالي،محمود عبد المغنى، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، سيناريو وحوار شاذلي فرح، إخراج حسنى صالح.