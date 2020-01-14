تراند اليوم : عمرو الليثي ومادلين طبر أول الحاضرين لعزاء مدير أعمال محمد منير

حرص كل من الإعلامي عمرو الليثي والفنانة اللبنانية مادلين طبر، على تقديم واجب العزاء للكينج محمد منير، في وفاة محمود أبا اليزيد، ابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله، والذي يقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وكانوا أول الحاضرين لتقديم واجب العزاء

وكان محمد منير قد ودع مساء الجمعة الماضي، مدير أعماله وزوج شقيقته، بعد وفاته بأحد المستشفيات، نتيجة تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، وأقيمت صلاة الجنازة يوم السبت عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بمدينة السادس أكتوبر

ونعى منير، مدير أعماله عبر صفحته على فيس بوك : إنا لله وإنا إليه راجعون، افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود أبا يزيد، الذي كان له تأثير كبير في كل خطواتي الفنية وكان مثالًا للتفاني والإخلاص وكان محبوبًا من الوسط الفني، رحمك الله رحمة واسعة وأعانني الله بالاستمرار في مسيرتي أعزي نفسي وكل المحبين للمرحوم محمود الشخصية المحبوبة وأسكنه الله فسيح جناته، العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020.

ويمر الكينج محمد منير بأزمة صحية اضطر بسببها لإلغاء حفل رأس السنة، الذي كان من المقرر إحياؤه بفندق تريومف القطامية، وذلك بسبب إصابته بوعكة صحية لن تجعله يستطيع الغناء خلال حفل رأس السنة