تراند اليوم : فريق عمل البيت الكبير يبدأ تصوير الجزء الثالث في 6 أكتوبر

يواصل فريق عمل مسلسل ” البيت الكبير ” تصوير احداث الجزء الثالث في احدي الفيلات بمدينة 6 أكتوبر حيث من المقرر أن يعرض الفترة القادمة بعيد عن شهر رمضان .

المشاهد تجمع بين النجمة لوسي والفنان أحمد بدير وداليا مصطفي .

مسلسل “البيت الكبير” المسلسل دراما صعيدية ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، ويناقش قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعي، ويشارك في بطولته لوسي، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، الراقصة دينا، طارق صبري، ريم هلال، دنيا المصري، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبد العزيز، إيمان أيوب، أحمد النقلي، وعلى الوصال، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.