تراند اليوم : الليلة ريم البارودي ضيفة ببرنامج واحد من الناس علي النهار

تحل النجمة ريم البارودي ضيفة مع الاعلامي د.عمرو الليثي في اجرأ اعترافاتها وأقوي تصريحاتها في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين بواحد من الناس علي النهار

وتكشف البارودي اسرار لايعرفها احد عن علاقتها بالفنان احمد سعد والفنانة سمية الخشاب كما تروي اصعب اللحظات التي مرت بها واخطر القرارات التي عانت منها والأصدقاء الذين خذلوها والذين وقفوا بحوارها

كما تعلن عن اكثر من مفاجاة في حوارها الإنساني المؤثر والمختلف والملئ بالحكايات وفي الجزء الثاني تواصل د هبة قطب إجاباتها علي أسئلة المشاهدين

يذاع واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين بقناة النهار