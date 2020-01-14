نيشان يسأل: “ماذا لو انتهت عملية السرقة بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها؟”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2020 03:53 صباحاً - عبر الاعلامي اللبناني عن تضامنه مع مواطنته الفنانة نانسي عجرم على خلفية الازمة التي تمر بها منذ قيام زوجها بقتل لص اقتحم منزلهم.

وتساءل نيشان انه كيف ستكون ردة الافعال لو انتهت عملية السطو المسلح بمقتل الفنانة نانسي عجرم وبناتها قائلا: “ماذا لو أتى الخبر كالآتي: “عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها”! كيف كانت لِتَكون ردود الأفعال؟! إدانة؟ استِنكار؟ استهجان؟ تنديد؟ الأمّ والأب يحميان أطفالهما بغريزة لا تُقهَر. هل كان على فادي أن يدعو السّارِق إلى طاوِلَة حِوار؟. هل كانَ ليُناقشه في اتيكيت اقتحام المنازل؟”.

غير ان معظم متابعي نيشان عبروا عن تضامنهم مع اسرة القتيل على اعتبار انه الطرف الضعيف في القصة وبسبب العدد الكبير من الرصاصات التي قام الدكتور فادي الهاشم بإطلاقها عليه.

يذكر ان نانسي عجرم كانت قد اعادت نشر مقطع من مقابلة زوجة القتيل مع الاعلامي طوني خليفة قالت فيه: “حتى لو سرقها شو كان بده ينقص عليها”.