ما حقيقة فبركة فيديوهات قضية قتيل منزل نانسي عجرم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن قضية قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لم تنته بعد، ودائماً ما تظهر فيها العديد من الكواليس التي لم تعرض من قبل لحين الانتهاء من التحقيقات بشكل كامل، واتخاذ إجراء قانوني واضح، بعد مقتل محمد الموسى، سوري الجنسية، الذي فارق الحياة على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية، بعد اقتحامه منزلهما.

وفي ظل هذه الأحداث، كشف الصحفي اللبناني سعيد حريري، عن بعض التفاصيل التي لم تعرض من قبل، والتي أكد أنه حصل عليها من بعض المصادر القضائية، حيث قال في تغريدات متعددة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن هناك مصدر قضائي معنيّ بالتحقيق في قضيّة نانسي عجرم وفادي الهاشم، أكد أن كل كاميرات المراقبة في منزل الفنانة اللبنانية سلمت للأجهزة المعنيّة بالتحقيق وتبيّن أنّ كلّ ما نُشر من فيديوهات حتّى الآن صحيحة ولا إعداد أو تلاعب فيها.

وتابع حريري في تغريدة أخرى قائلاً "أكّد مصدر قضائي معنيّ بالتحقيق في قضيّة نانسي عجرم، وفادي الهاشم بأنّ الكاميرات واضحة وبأنّ محمد الموسى قُتل داخل المنزل وليس خارجه كما يُشاع وكلّ شيء مثبت ومصوّر".

أما بالنسبة لمصادرة هاتف نانسي وزوجها، قال حريري "المصدر القضائي المعنيّ بالتحقيق بقضيّة نانسي عجرم وفادي الهاشم أكد أن هاتفهما صودرا فور ليل وقوع الحادثة وبعد التوجّه للإدلاء بإفادتهما في مخفر ذوق مصبح وأكّدت التحقيقات أنّه ليس في الهاتفيْن ما يثير الشبهات".

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يُشار إلى أن حياة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم انقلبت في ليلة لم تتوقعها حتى في أسوأ كوابيسها، وذلك بعد قيام زوجها الدكتور فادي الهاشم بقتل الشاب السوري محمد الموسى والذي حاول اقتحام منزله، إلا أن الموضوع لم ينتهِ بسلام.

ومنذ هذا الحادث والشائعات تلاحق النجمة نانسي عجرم سواء لجهة المستجدات المتعلقة بالحادثة أو حياتها الفنية، إذ انتشر خبرٌ يتحدث عن انسحابها من لجنة تحكيم "ذا فويس كيدز" وحلول الفنانة نسرين طافش مكانها، وبحسب تلك الأخبار فقد دفعت عجرم مبلغ البند الجزائي المترتب عليها لقناة " الأم بي سي" والذي قدر بحوالي 200 ألف دولار.

إلا أن هذا الأمر عار عن الصحة، حيث أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي قرار رسمي من قبل مجموعة قنوات"أم بي سي"، وبالتالي فإن نانسي عجرم ما تزال ضمن لجنة التحكيم إلى جانب زميليها عاصي الحلاني ومحمد حماقي.