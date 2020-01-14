زوجة الفنان هشام ماجد تخطف القلوب بجمالها الناعم وعفويتها

خطفت زوجة الفنان هشام ماجد الأنظار بجمالها الناعم، بعد أن عايدها زوجها في عيد ميلادها بطريقة مميزة، من خلال نشره مجموعة صور عفوية تجمع بينهما. زوجة هشام ماجد خطفت الأنظار بجمالها وحركاتها العفوية، في الصور التي نشرها زوجها لها في عيد ميلادها من أجل أن يعايدها بكلمات مميزة، فكتب: "فى مثل هذا اليوم اتولدت السيدة الأولى، وبإذن الله السيدة الأخيرة في حياتي، كل سنة وأنت طيبة يا أم البنات يا غالية".

وأطل هشام ماجد وزوجته في صور عفوية تجمع بينهما، دفعت متابعيه للتفاعل بقوة مع اللقطات المميزة، متغزلين فيهما كثنائي لافت، ومتمنين لهما السعادة والصحة. وحرصت الفنانة أيتن عامر على معايدة نيبال علي زوجة هشام ماجد في التعليقات فكتبت لها: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي" مع الإشارة إلى اسمها، لترد عليها: "شكراً حبيبتي".

وكان هشام ماجد كشف في برنامج "واحد من الناس" أنه متزوج منذ عام 2011 بعد قصة حب، جمعت بينه وبين زوجته لمدة عامين ثم خطوبة عام، ولديه الآن ابنتين وهما كارما ونادية.

وأضاف هشام ماجد أنه يستشير زوجته في عمله رغم أنها لا تمتهن الفن، إلا أن لديها آراء سديدة وأحياناً تلتفت انتباهه لأخطاء مكتوبة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

رسالة هشام ماجد لابنته كارما في "الفاميليا" مع أحمد أمين

شيكو وهشام وأكرم حسني يسجلون أغاني "عطل فني"