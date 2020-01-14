تسريب وثيقة تدعم موقف زوج الفنانة نانسي عجرم في قضيته

انتشرت وثيقة تخص قتيل منزل نانسي عجرم وتدعم بشدة موقف زوجها الدكتور فادي الهاشم في القضية التي يتم التحقيق فيها حالياً بعد قيامه بإطلاق النار على مقتحم منزلهما مما أودى بحياة الأخير. وتداول رواد السوشيال ميديا صورة وثيقة بيان الشخصية الخاصة بإقامة القتيل في لبنان، والتي كشفت عن اسمه بالكامل وجهة عمله، بالإضافة لمدة سريانها التي انتهت خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي تتوافق بشكل كبير مع تأكيدات نانسي عجرم ومحامي زوجها من أن القتيل لم يكن يعمل في منزلها كما ادعت أسرته، بل كان يعمل في جهة حكومية كما أن إقامته قد انتهت بالفعل وبالتالي لم يكن يحق لها من الأساس توظيفه، مما يكذب القصة المتداولة حول زيارته لمنزلها بهدف تحصيل أجره الذي رفضت هي أن تدفعه له.

وكان محامي زوج نانسي عجرم ومدير أعمالها جيجي لامارا قد أكدا في تصريحاتهما الصحفية مؤخراً أن النجمة اللبنانية وزوجها يتعرضان لحملة تشويه منظمة، حيث قال الأخير إنه يعلم بكل تأكيد من يروج الأكاذيب عنها بهدف توريط زوجها في القضية مشدداً على أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. من جهة ثانية، كشف محامي فادي الهاشم أن القضية صارت الآن بيد القضاء برغم كل الأقاويل الكاذبة التي يتم نشرها حالياً عبر وسائل إعلامية سورية.

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