الممثل الأمريكي بيلي بورتر يرتدي فستان على السجادة الزرقاء.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شهد حفل اختيار جوائز النقاد ظهور النجم والممثل الأمريكي البالغ من العمر 50 عاما، بملابس نسائية خالصة، حيث نشرت الصفحة الرسمية لجوائز اختيار النقاد عبر تويتر، لقطات من وصول النجم العالمي للسجادة الزرقاء خلال حفل الجوائز بدورته رقم 25 لعام 2020.

وارتدى النجم العالمي فستان عاري الكتفين من اللون الأزرق الفاتح، وجاءت قائمة أبرز المكرمين بالحفل بدورته للعام الجاري كما يلي..

حصد فيلم Parasite جائزة أفضل فيلم ناطق بلغة غير إنجليزية، وحصد النجم واكين فينيكس جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي.

ونالت النجمة لورا ديرن جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد، وحصد فيلم Avengers: Endgame جائزة أفضل فيلم “أكشن”.

Advertisements

كما حصد فيلم Toy Story 4 جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، وحصد فيلم Dolemite is my name جائزة أفضل فيلم كوميدي، وفيلم The Irishman حصد جائزة أفضل فريق تمثيل.

وفاز فيلم Little Women جائزة أفضل سيناريو مقتبس، وحصد فيلم Once Upon a Time in Hollywood جائزة أفضل سيناريو أصلي.

وحصد فيلم 1917 جائزة أفضل تصوير سينمائي، وحصد الفنان الصغير Roman Griffin Davis جائزة أفضل ممثل صاعد.

ونال النجم براد بيت جائزة أفضل ممثل بدور مساعد، وحصدت النجمة رينيه زيلويجر جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي.

كما حصد فيلم Dolemite Is My Name جائزة أفضل تصميم أزياء، وحصد كل من بونج جون وسام مينديز جائزة أفضل مخرج، وحصد فيلم Once Upon a Time in Hollywood يحصد جائزة