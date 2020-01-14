محمد رمضان يكشف سر إطلالاته الغريبة على المسرح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد رمضان سر إطلالاته الغريبة على المسرح والتي يظهر فيها بملابس مليئة بالإكسسوارات والفرو.

محمد رمضان، قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، مع الإعلامي صبحي عطري، والمذاع عبر فضائية mbc 4، وذلك في كواليس حفله مع الفنان سعد لمجرد بدبي، إنه يستعين بمصمم أزياء نيجيري، يقوم بعمل هذه التصاميم له بعد أن يتفقا عليها، مؤكدًا على علاقته القوية به لأنه تجمعهما قارة واحدة.

وكان محمد رمضان، قد احيا أول حفل له في دبي برفقة الفنان المغربي سعد لمجرد، وقدم الثنائي معًا أغنية “إنساي”، والتي حققت نسبة نجاح كبيرة بعد طرحها على اليوتيوب.

وخلال الحفل كشف النجمين عن استعدادهما لتقديم فيلم معًا لأول مرة يشارك فيها سعد لمجرد في أعمال فنية.

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محمد رمضان، طرح مؤخرًا أغنية “رايحين نسهر”، والكليب من إخراج محمد سامي، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة عبر موقع “يوتيوب”.

الفنان المصري قدم خلال الفترة الماضية عددًا من الحفلات الغنائية في بعض الدول العربية منها السعودية المغرب دبي، ويقدم خلال حفلاته الغنائية العديد من العروض والرقصات الاستعراضية والتي يصفها دائمًا بأنه يقدم ميوزيكال شو.

محمد رمضان، اعتاد خلال حفلاته على الصعود على المسرح وهو يقود سيارات وكذلك دراجات نارية ويحرص على تقديم بعض الرقصات الاستعراضية بنفسه.

وتعرض محمد رمضان، للكثير من الانتقادات بسبب ملابسه على المسرح وظهوره عاري الصدر كذلك.