بعد إصابة عايدة عبدالعزيز بالزهايمر.. سلوى محمد علي تعلق: دفعت الثمن غالي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدم شريف عبد الحليم، نجل الفنانة المصرية عايدة عبدالعزيز، الجميع مؤخرا بالكشف عن إصابة والدته بمرض الزهايمر.

الفنانة المصرية سلوى محمد علي علقت على إصابة عايدة عبدالعزيز بالزهايمر، على صفحتها الشخصية بموقع “الفيس بوك”، بقولها: “عايدة عبد العزيز.. أظن هي أكتر ممثلة في الكوكب أنا معجبة بيها، أكتر ‏من ستريب”.

وأضافت: “بالنسبة للآلزهايمر.. طبعا اللي تمثل من المنطقة دي، اللي توصل بالإحساس لهناك كده، اللي ترفع الشخصية للمرتبة دي ‏لازم تدفع تمن غالي، الست مشيت على البساط الأحمر إلى عنان السما، لازم يكون هناك مقابل”. ‏

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وكان نجل عايدة عبد العزيز قد قال، في تصريحات صحفية، إن والدته أصيبت بمرض الزهايمر منذ أربع سنوات، كما أنها خضعت لعملية جراحية منذ عامين، بعد إصابتها بكسر في منطقة الحوض.

وأضاف أن والدته لا تخرج من المنزل منذ وفاة والده المخرج المسرحي أحمد عبد الحليم عام 2013، باستثناء مرات معدودة، لافتا إلى أن والدته تنسى كثيراً أن زوجها توفي، وعندما تتذكر تدخل في نوبة بكاء، وشكى من تجاهل الوسط الفني لوالدته وعدم سؤال أي من زملائها عنها.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، أن الفنانة عايدة عبدالعزيز أصيبت بمرض الزهايمر عقب وفاة زوجها الفنان أحمد عبد الحليم، مؤكدا أن حالتها مطمئنة وأنه دائم التواصل مع عائلتها لمعرفة أخبار صحتها.

نقيب الممثلين أضاف أن عايدة عبد العزيز تعاني من صعوبة في الحركة، بعد خضوعها لعملية جراحية في الحوض.