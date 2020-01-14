طفلة حاولت تقليد كندة حنا فماتت شنقاً.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجعة كبيرة عاشتها أسرة سورية بعد اكتشاف انتحار ابنتهم «بتول» ذات التاسعة من عمرها، في مشهد تمثيلي صادم.

«بتول» قررت تقليد مشهد انتحار الفنانة السورية كندة حنا ضمن أحداث مسلسل «خاتون» ظناً منها أنها ستنجو كما نجت الأخيرة بالعمل، إلا أن القدر كان يخبئ لها نهايتها، حيث قامت الطفلة بربط نفسها بالخزانة، ولم تسطتع فك الحبل عم رقبتها، لتفارق الحياة سريعاً بحسب رواية شقيقتها الصغرى التي كشفت كواليس مشهد نهاية «بتول»المأسوي لجدتها، حيث تعيش الشقيقتان مع جدتهما بعد انفصال والديهما.

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كندة أعربت عن صدمتها في هذه الحادثة المفجعة، مشددة على عدم مسئوليتها وفريق العمل عن الحادث، كما وجهت تحذير لكل العائلات بضرورة متابعة أطفالهم وما يشاهدون من أعمال معروضة عبر الشاشة، وتنفيذ الإرشادات الخاصة بالفئات العمرية المناسبة لمتابعة العمل، قائلة:«الطفل ليس لديه الوعي الكافي أثناء مشاهدة أعمال مخصصة لما فوق الـ18 عاما، لأنها تتضمن مشاهد عنف».

يُذكر أن مسلسل «خاتون» من إخراج تامر إسحاق وتأليف طلال مارديني، وشاركت كندة حنا في بطولته أمام سلوم حداد، باسم ياخور، سلافة معمار، كاريس بشار، معتصم النهار وغيرهم.

من ناحية أخرى، تألقت كندة مؤخراً بمشاركتها في بطولة مسلسل «ممالك النار» الذي عُرض عبر شاشة mbc حديثاً، وذلك أمام خالد النبوي، عبدالمنعم عمايري، ندين تحسين بك، رنا شميس، رفيق علي أحمد، كندة حنا، منى واصف، وغيرهم، والعمل تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج بيتر ويبر.