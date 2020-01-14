صور.. أهل الفن في عزاء ابن عم محمد منير ومدير أعماله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى الفنان المصري محمد منير عزاء ابنه عمه ومدير أعماله وزوج شقيقته، محمود أحمد أبا يزيد، الشهير بمحمود منير.

العزاء حضره عدد من الفنانين وكان أولهم الفنانة يسرا، لطيفة، فيفي عبده، مادلين طبر، النائب مصطفى بكري، والإعلامي محمود سعد، ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.

وحضر أيضا رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، والكاتب محمد مصطفى شردي، وظهرت علامات الحزن جلية على وجه محمد منير.

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يذكر أن الكينج محمد منير كان قد عبر عن افتقاده الشديد لمدير أعماله وزوج شقيقته وابن عمه محمود أبا زيد، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا، مشيرا إلى أنه كان متفاني ومخلص فى العمل وله تأثير كبير فى الخطوات الفنية له على مدار مسيرته الكبيرة.

منير كتب على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “إنا لله وإنا اليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتى ومدير أعمالي محمود أبا يزيد.. الذى كان له تأثير كبير فى كل خطواتى الفنية وكان مثالا للتفانى والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة.. العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير 2020».

وكان الفنان المصري محمد منير قد وصل إلى مستشفي دار الفؤاد في السادسة من صباح السبت للوقوف علي غسل جثمان الراحل وترتيب مراسم الجنازة.

وكان ضمن المشاركين في تشييع الجنازة كل من الإعلامي محمود سعد، ومهندس الصوت عاصم السيد، والمنظم أحمد شوقي، وعدد كبير من أصدقاء وأسرة الراحل ومحبيه من “المانيرة” والتراس الكينج.