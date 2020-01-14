كيلي جينر تفجر مفاجأة وتعلن زواجها من صديقتها المطربة الشهيرة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

اعلنت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية والمليارديرة الصغيرة كيلي جينر البالغة من العمر 22 عاما، زواجها من صديقتها روزاليا فيلا توبيلا، والمعروفة باسم روزاليا، مغنية وكاتبة أغاني إسبانية.

النجمة العالمية نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بموقع “أنستجرام”، مصحوبة بصورة خاتم الزفاف، كما نشرت زواليا نفس الصورة، معلقة “قلت نعم” فى إشارة لموافقتها.

وكيلى جينر، هي الشقيقة الصغرى لنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، وتعمل فى مجال الأزياء، بالإضافة إلى امتلاكها علامة تجارية لإنتاج مستحضرات التجميل، ولديها طفلة عامين “ستورمي” من زوجها المغنى ترافيس سكوت.

و تبلغ ثروة كيلي جينر” مليار دولار، ويرجح السر وراء نجاح جينر هو النجاح الذي حققته شركتها من مستحضرات التجميل التي دشنتها في عام 2015، فهى متفوقة على شقيقتها الكبرى كيم كاردشيان التى وصلت ثروتها إلى 350 مليون دولار.

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وتشتهر جينر بشكل خاص بالفخر بثروتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما فعلت بعد استئجار يخت ضخم بقيمة 200 مليون دولار للاحتفال بعيد ميلادها الثاني والعشرين، يُسمى Tranquility، فتكلف إيجاره فى الأسبوع 1.1 مليون يورو (أكثر من 1.2 مليون دولار).

وكانت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيلي جينر، قد حنت لأيام الحمل، حيث استعادت ذكريات حملها، في ابنتها ستورمى، مؤخرا، التى تتم عامها الثاني بعد أيام.

كيلي جينر، نشرت صورة خلال حملها عبر حسابها بموقع “انستجرام”، مصحوبة بتعليق قائلة :خلال الحمل فى ابنتي لا أتخيل أنها ستتم عامها الثاني قريبا.

وكانت كيلي جينر، قد واجهت، مؤخرا، ردود أفعال غاضبة بعد ارتدائها حذاء من الفرو، ونشره على حسابها علي انستجرام في الوقت الذى تحترق فيه غابات استراليا، فقامت بالتبرع بمليون دولار لصالح الإغاثة من حرائق الغابات التي راح ضحيتها اكثر من نصف مليون حيوان من بينهم سلالات نادرة بجانب الخسائر البشرية.