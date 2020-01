جينيفر لوبيز بإطلالة جذابة في حفل «Critics Choice».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة جينيفر لوبيز، أن تخطف أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الجذابة الأنيقة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Critics’ Choice في دورته الـ 25 لعام 2020، والذي أقيم في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا فجر يوم الإثنين 13 يناير.

وشهد حضور الحفل الكثير من النجوم من بينهم روبرت دي نيرو ورامي مالك ورامي يوسف وخواكين فينيكس وآدم درايفر وانتونيو بانديراس وكريستيان بيل ونيكول كيدمان وكيث اوربان وسكارليت جوهانسون وتشارليز ثيرون وايما تومبسون وايدي مورفي وكيت بلانشيت وهيلين ميرين وكريس ايفانز ودانيال كريج وسيرشا رونان وكريستين دانست وغيرهم.

والجدير بالذكر أن جائزة اختيار النقاد أو “Critics’ Choice” هي جائزة تقدمها جمعية نقاد السينما (BFCA) منذ 1995 لتكريم أفضل الإنجازات السينمائية، وبطاقات الترشيح تكتب خلال فترة الترشيح الممتدة لأسبوع، ويتم الإعلان عن أسماء المرشحين في ديسمبر، والفائزون يختارون عن طريق التصويت ويعلن عنهم بحفل خاص في يناير.

على جانب أخر، تواجه المطرية والنجمة الأمريكية المثيرة جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 50 عاما، رد فعل عنيف حول دورها ومشاركتها في فيلم Hustlers المرشح لجائزة جولدن جلوب.

وبحسب وثائق المحكمة التي حصلت عليها صحيفة The Blast، فإن شركة الإنتاج لجينيفر لوبيز، وهي شركة Nuyorican Productions وSTX Entertainment وGloria Sanchez Productions وPole Sisters LLC، تتم مقاضاتها مقابل 40 مليون دولار، من قبل المرأة التي ألهمت شخصية الممثلة رامونا في فيلم سامانثا برباش.

ويفيد المنشور أيضًا أن سامانثا تدعي أن منتجي الأفلام اتصلوا بها قبل الإنتاج للحصول على موافقة تنازل من السيدة بارباس لإنتاج الفيلم وتصويرهم النهائي لها، ورفضت التوقيع على الموافقة أو التنازل عن حقوق الخصوصية.

ويستند الفيلم إلى مقال نشر في مجلة New York Magazine عام 2015 بعنوان The Hustlers at Scores، والذي يعرض تفاصيل الأحداث الحقيقية لحياة سامانثا، ووقتها كمتعرية في نادي Score’s Gentlemen’s Club في نيويورك.