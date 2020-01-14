رينيه زيلويجر تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Judy.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والممثلة الأمريكية رينيه زيلويجر، الفوز بجائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن دورها في فيلم “Judy” في حفل توزيع جوائز Critics’ Choice في دورته الـ 25 لعام 2020، المقام في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا فجر يوم الإثنين 13 يناير.

وكان يتنافس على الجائزة 7 نجمات مختلفات وهن اواكوافينا عن فيلم “The Farewell” وكينثيا اريفو عن فيلم “Harriet” وسكارليت جوهانسون عن فيلم “Marriage story” ولوبيتا نيونجو عن فيلم “Us” وسيرشا رونان عن فيلم “Little Women” وتشارليز ثيرون عن فيلم “Bombshell” ورينيه زيلويجر عن فيلم “Judy”.

وشهد حضور الحفل الكثير من النجوم من بينهم روبرت دي نيرو ورامي مالك ورامي يوسف وخواكين فينيكس وآدم درايفر وانتونيو بانديراس وكريستيان بيل ونيكول كيدمان وكيث اوربان وسكارليت جوهانسون وتشارليز ثيرون وايما تومبسون وايدي مورفي وكيت بلانشيت وهيلين ميرين وكريس ايفانز ودانيال كريج وسيرشا رونان وكريستين دانست وغيرهم.

ومن المعروف أن جائزة اختيار النقاد أو “Critics’ Choice” هي جائزة تقدمها جمعية نقاد السينما (BFCA) منذ 1995 لتكريم أفضل الإنجازات السينمائية، وبطاقات الترشيح تكتب خلال فترة الترشيح الممتدة لأسبوع، ويتم الإعلان عن أسماء المرشحين في ديسمبر، والفائزون يختارون عن طريق التصويت ويعلن عنهم في حفل خاص في يناير.