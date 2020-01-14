آن هاثاواي تخطف الأنظار بعد عودتها من ولادة طفلها الثاني.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

خطفت النجمة والممثلة الأمريكية الشهيرة آن هاثاواي، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الجذابة الأنيقة على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز Critics’ Choice في دورته الـ 25 لعام 2020، والذي أقيم في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا فجر يوم الإثنين 13 يناير.

وشهد حضور الحفل الكثير من النجوم من بينهم روبرت دي نيرو ورامي مالك ورامي يوسف وخواكين فينيكس وآدم درايفر وانتونيو بانديراس وكريستيان بيل ونيكول كيدمان وكيث اوربان وسكارليت جوهانسون وتشارليز ثيرون وايما تومبسون وايدي مورفي وكيت بلانشيت وهيلين ميرين وكريس ايفانز ودانيال كريج وسيرشا رونان وكريستين دانست وغيرهم.

ومن المعروف أن جائزة اختيار النقاد أو “Critics’ Choice” هي جائزة تقدمها جمعية نقاد السينما (BFCA) منذ 1995 لتكريم أفضل الإنجازات السينمائية، وبطاقات الترشيح تكتب خلال فترة الترشيح الممتدة لأسبوع، ويتم الإعلان عن أسماء المرشحين في ديسمبر، والفائزون يختارون عن طريق التصويت ويعلن عنهم بحفل خاص في يناير.

وعلى جانب أخر، يعد هذا الظهور هو الأول للنجمة العالمية بعد وضعها لطفلها الثاني خلال الفترة القليلة الماضية.

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وكانت النجمة العالمية قد شاركت، متابعيها مؤخرا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ونشرت صورا تكشف من خلالها فترة حملها في شهورها الأخيرة.

النجمة العالمية هاثاواي، نشرت صورة لها بفستان أبيض ببطن منتفخ مع المكياج الصارخ، واللافت أن النجمة الأمريكية الحاصلة على الأوسكار لم تكسب وزنا زائدًا خلال فترة حملها.

وكانت آن هاثاواي أعلنت عن حملها في طفلها الثاني من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” ببطن منتفخ.

وعلقت آن هاثاواي، الحاصلة على جائزة الأوسكار قائلة: هذا ليس لفيلم، وبجانب المزاح لكل الأشخاص الذين يعانون في مشاكل من الإنجاب، يرجي العلم أن حملي لم يسر على الخط المستقيم، أرسل لكم المزيد من الحب.