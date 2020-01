خواكين فينيكس أفضل ممثل بحفل Critics Choice.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاع النجم والممثل الأمريكي خواكين فينيكس، أن يفوز بجائزة أفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم “Joker” في حفل توزيع جوائز Critics’ Choice في دورته الـ 25 لعام 2020، المقام في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا فجر يوم الإثنين 13 يناير.

و الجائزة التي فاز بها النجم العالمي كان يتنافس عليها 7 نجوم مختلفين وهم: انتونيو بانديراس عن فيلم “Pain and Glory” وروبرت دي نيرو عن فيلم “The Irishman” وليوناردو دي كابريو عن فيلم “Once Upon A Time In Hollywood” وآدم درايفر عن فيلم “Marriage story” وخواكين فينيكس عن فيلم “Joker” وآدم ساندلر عن فيلم “Uncut Gems”.

وشهد حضور الحفل الكثير من النجوم من بينهم روبرت دي نيرو ورامي مالك ورامي يوسف وخواكين فينيكس وآدم درايفر وانتونيو بانديراس وكريستيان بيل ونيكول كيدمان وكيث اوربان وسكارليت جوهانسون وتشارليز ثيرون وايما تومبسون وايدي مورفي وكيت بلانشيت وهيلين ميرين وكريس ايفانز ودانيال كريج وسيرشا رونان وكريستين دانست وغيرهم.

ومن المعروف أن جائزة اختيار النقاد أو “Critics’ Choice” هي جائزة تقدمها جمعية نقاد السينما (BFCA) منذ 1995 لتكريم أفضل الإنجازات السينمائية، وبطاقات الترشيح تكتب خلال فترة الترشيح الممتدة لأسبوع، ويتم الإعلان عن أسماء المرشحين في ديسمبر، والفائزون يختارون عن طريق التصويت ويعلن عنهم في حفل خاص في يناير.

وعلى جانب أخر، تم إلقاء القبض على الممثل الأمريكي، بطل فيلم الجوكر الفائز بجائزة الجولدن جلوب، مؤخرا، خواكين فينيكس، مع الممثلة جين فوندا، الحائزة على الأوسكار، يوم الجمعة 10 يناير.

وجاء ذلك بعد مشاركتهم فى مظاهره للتغير المناخى فى العاصمة الأمريكية واشنطن أمام مبنى الكابيتول المقر الرئيسى للسطلة التشريعية الفيدرالية.

وذكرت جريدة يو أسى تو داى، أن النجم العالمى خواكين فينيكس، كان مشاركا فى مظاهرة ضد التغير المناخى يوم الجمعة مع الممثلة جين فوندا، والتى تدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على المناخ وتدول رواد موقع تويتر، فيديو لاقتياد خواكين فينيكس، بينما لم يوضح الإفراج عليه من عدمه.