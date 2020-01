براد بيت يفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد في حفل Critics Choice.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

فاز النجم والممثل الأمريكي الشهير براد بيت، بجائزة أفضل ممثل مساعد في فيلم درامي عن دوره في فيلم “Once Upon A Time In Hollywood” في حفل توزيع جوائز Critics Choice في دورته الـ 25، عام 2020، المقام في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا فجر يوم الاثنين 13 يناير.

وكان يتنافس على الجائزة 6 نجوم مختلفين وهم ويليام دافو عن فيلم “The Lighthouse” وآل باتشينو عن فيلم “The Irishman” وبراد بيت عن فيلم “Once Upon A Time In Hollywood” وتوم هانكس عن فيلم “A Beautiful Day In The Neighborhood” وجوي بيتشي عن فيلم “The Irishman” وانتوني هوبكنز عن فيلم “The Two Popes”.

وشهد حضور الحفل الكثير من النجوم من بينهم روبرت دي نيرو ورامي مالك ورامي يوسف وخواكين فينيكس وآدم درايفر وانتونيو بانديراس وكريستيان بيل ونيكول كيدمان وكيث اوربان وسكارليت جوهانسون وتشارليز ثيرون وايما تومبسون وايدي مورفي وكيت بلانشيت وهيلين ميرين وكريس ايفانز ودانيال كريج وسيرشا رونان وكريستين دانست وغيرهم.

ومن المعروف أن جائزة اختيار النقاد أو “Critics’ Choice” هي جائزة تقدمها جمعية نقاد السينما (BFCA) منذ 1995 لتكريم أفضل الإنجازات السينمائية، وبطاقات الترشيح تكتب خلال فترة الترشيح الممتدة لأسبوع، ويتم الإعلان عن أسماء المرشحين في ديسمبر، والفائزون يختارون عن طريق التصويت ويعلن عنهم في حفل خاص في يناير.