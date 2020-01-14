شكرا لقرائتكم خبر عن "أيام صفراء" يمثل مصر في مهرجان المسرح العربي خارج المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مصر في الدورة الحالية من مهرجان المسرح العربي في عروض المسار الأول بعرض "أيام صفراء" من إنتاج مسرح الهناجر المصرى، تأليف دانييلا يا نيتش، إعداد عمر توفيق وإخراج أشرف سند وهذا المسارغير تنافسي وبلا جوائز حيث أن جائزة حاكم الشارقة الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمى لأفضل عمل مسرحى للعام 2019 ستمنح لعروض المسار الثاني ومنها عروض "الجنة تفتح أبوابها متأخرة" من الأردن. تأليف فلاح شاكر، إعداد وإخراج يحيى البشتاوي.



ايام صفراي

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بالإضافة لعروض "الصبخة" لمسرح الخليج العربي في الكويت. تأليف وإخراج عبد الله العابر "النمس" للمسرح المفتوح في المغرب. تأليف عبد الإله بنهدار وإخراج أمين ناسور. "بحر ورمال" لفرقة مسرح الشمس الأردنية. تأليف ياسر قبيلات وإخراج عبد السلام قبيلات. "جي بي إس" لفرقة المسرح الوطني الجزائرية، تأليف وإخراج محمد شرشال. "خرافة" إنتاج كرنف آر للإنتاج التونسية. تأليف علي عبد النبي الزيدي، إعداد رضوان عويساوي وإخراج أيمن النخيلي. ومن تونس أيضاً يشارك عرض "سماء بيضاء" لفرقة كلندستينو. تأليف وإخراج وليد الدغسني. والمغرب تشارك كذلك بعرضيْن داخل مسار الجائزة، فإضافة لـ"النمس"، تشارك بعرض "قاعة الانتظار 1" إنتاج فرقة شارع الفن للإبداع، تأليف وإخراج أيوب أبو نصر والعرض التاسع ضمن المسار الثاني إماراتي يحمل عنوان "مجاريح" إنتاج مسرح الشارقة الوطنى، تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج محمد العامرى.



أيام صفراء

يذكر أن مهرجان المسرح العربى فى دورته الثانية خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجارى عشر يرأس لجنة تحكيمه المخرج المسرحى الكبير خالد جلال وتضم لجنة التحكيم كلًا من الدكتورة شذى سالم من العراق، ولينا خوري من لبنان، والدكتور عادل الحربي من السودان، وإيهاب زاهدة من فلسطين.

والمهرجان يشارك فى فعالياته 380 مسرحياً عربياً تحت عنوان "المسرح معمل الأسئلة ومشغل التجديد" ويعرض خلاله 15 عرضاً مسرحياً من ثماني دول عربية 6 عروض منها داخل المسار الأول وهي العروض التي لا تتنافس على جائزة القاسمي لأفضل عرض مسرحي في العام 2019، وتسعة عروض ضمن المسار الثاني المنافس على الجائزة.