شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنستون تشارك بفلتر 2020 على انستجرام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية جينيفر أنستون ، جمهورها على انستجرام، "فيديو" جديد، حول تنبؤات العام الجديد 2020، على الرغم أنها مازالت مبتدئة حيث دشنت حسابها فى أواخر العام الماضى.





وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن الفنانة جينيفر أنستون، التى تبلغ من العمر 50 عاما، مازالت تنبض الجمال والحيوية والمظهر الجميل الذى يتحدى السن، حيث تشعر بسعادة غامرة، عندما عملت من خلال فلتر التنبؤات بأنها سوف تصبح حرة فى عام 2020.

يذكرأن النجمة العالمية جينيفر أنستون، انضمت رسميا إلى إنستجرام مؤخرا شهر أكتوبر امن العام الماضى، حيث حيث دشنت حسابا رسميا لها، وفى أقل من 24 ساعة وصل عدد متابعيها على إنستجرام إلى 7 ملايين منذ إطلاق حسابها رسميا.

وشاركت أول صورة للفانة العالمية جينيفر أنستون، على حسابها، صورة تجمعها بأبطال مسلسل "Friends"، وقد حصدت الصور أكثر من 9 مليون لايد، حيث ظهر التغير الكبير فى شكل أبطال المسلسل الذى عرض قبل 25 عاما وهو المسلسل الذى يحمل العديد من الذكريات لدى قطاع كبير من المتابعين فى تسعينيات القرن الماضى.

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مسلسل Friends تدور أحداثه عن مجموعة من الشباب يعيشون فى مدينة نيويورك، ما زال محفورًا فى عقول الكثيرين، وضم أبطالاً كثيرين أبرزهم جنيفر أنيستون وكورتنى كوكس وليزا كودرو وديفيد شويمر ومات لوبلان وماثيو بيرى.