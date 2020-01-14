شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل شخصية لقاء الخميسى فى فيلم " للبنات فقط " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة لقاء الخميسى فى فيلمها الجديد الذى يحمل اسم "للبنات فقط" شخصية "ورد " التي تعمل بائعة في محل ملابس، وتمر بظروف صعبة تحدث لها بعد وفاة والدها، حيث يناقش قضية نسائية كبيرة تخص السيدات، ومن المقرر مشاركة الفيلم في عدد من المهرجانات المحلية والعالمية، ويشارك فى بطولته بجانب لقاء كل من الفنانة جينا سليم ومنة جلال ولى لى قاسم ومن تأليف أيمن سليم وإخراج سيد الحسينى .









وأعلنت الفنانة لقاء الخميسى مؤخرا عن طرح أولى أغنياتها على طريقة الفيديو كليب، خلال الساعات القليلة المقبلة، وهى الأغنية الدعائية لفيلم لرسوم المتحركة "الفارس والأميرة"، وشوقت الخميسى، جمهورها من خلال نشر البوستر الرسمى للأغنية على صفحتها الرسمية "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "انتظروا أول كليب غنائى ليا خلال ساعات.. يارب يعجبكم".

يشار إلى أن فيلم "الفارس والأميرة" عُرض بالدورة الثالثة بـ"مهرجان الجونة"، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، وشارك فى الأداء الصوتى عدد من الفنانين ومنهم مدحت صالح، دنيا سمير غانم، محمد هنيدى، عبلة كامل، ماجد الكدوانى إلى جانب عبدالرحمن أبو زهرة.

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وكانت لقاء الخميسى صرحت فى أحد البرامج التليفزيونية، أن موهبتها فى الغناء لم تكن جديدة قائلة: "كنت بغنى وأنا صغيرة فى أبو ظبى وكان نفسى أكون مغنية ولما جئت إلى مصر دخلت معهد الفنون المسرحية والتمثيل أخد كل وقتى حتى غنائى فى الفارس والأميرة".

وكانت اخر أعمال الفنانة لقاء الخميسى مسلسل "أبواب الشك" بطولة الفنان خالد سليم، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، نبيل عيسى، عائشة بن أحمد، جيهان خليل، عبدالرحمن أبوزهرة، طارق صبري، ميار الغيطى، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتدور أحداث المسلسل في 60 حلقة حول جريمة قتل حدثت منذ 10 سنوات ويتم إعادة فتح أوراقها مرة أخرى، مما يجعل العمل يشهد حالة من الصراع بين أبطاله لإثبات براءة كل شخص من هذه التهمة.