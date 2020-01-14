شكرا لقرائتكم خبر عن بمعنويات عالية.. جورج سيدهم مع هانى رمزى وأشقائه فى أحدث ظهور له بعد غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان القدير جورج سيدهم، فى حالة صحية جيدة وروح معنوية مرتفعة، فى أحدث صورة جمعته مع الفنان هانى رمزى وشقيقيه أمير وإيهاب.

ونشر المحامى أمير رمزى، الصورة عبر حسابه على فيس بوك، صحبها بتعليق: "كل سنة وأستاذ جورج سيدهم ودكتور ليندا طيبين، لازم أول السنة نطمن على صحة صديقنا الغالى، سنه سعيدة عليكم".





وكانت الدكتورة ليندا، زوجة الفنان الكبير جورج سيدهم، كشفت عن مفاجأة فنية لجمهور زوجها يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، موجهة الشكر للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "قريبا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب وكل عام وجمهوره العريق بألف خير وتحياتي للفنان القدير سمير غانم والفنانة الجميلة دلال عبد العزيز.. أشكركم جدا على محبتكم الغالية تحياتي لكم".

واحتفل جورج سيدهم، في مايو الماضي بعيد ميلاده الـ81، وسط مجموعة كبيرة من أصدقائه، منهم دلال عبدالعزيز ودنيا سمير غانم ونادية لطفي، التي قامت بتنظيم الحفل، وذلك في ظهور نادر بعد إصابته بجلطة منذ فترة، وعدم قدرته على المشي.

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يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الجميع بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الديكور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق العمل من جديد بعد سنوات طويلة.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.