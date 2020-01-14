شكرا لقرائتكم خبر عن الحبايب.. الهضبة ودينا الشربينى فى ظهور جديد مع النجم محمد هنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربينى والمنتج الفنى حمادة إسماعيل، مع النجم محمد هنيدى، فى أحدث صورة نشرها هنيدى، عبر صفحته على فيس بوك، صحبها بتعليق "الحبايب.. عمرو وحمادة ودينا وريهاب"، بدون كتابة تفاصيل عن مناسبة الصورة أو مكان التقاطها.





يذكر أن الميجا ستار عمرو دياب، أحيا حفلًا غنائيًا كبيرًا فى مدينة جدة السعودية، الخميس الماضى، وهو الحفل الذى سبق وأعلن عنه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بعد نجاحه الكبير فى حفل الميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض، نهاية شهر ديسمبر الماضى، الذى حضره عدد من النجوم المصريين، بينهم أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو ودينا الشربينى والشاعر تامر حسين والملحن عمرو مصطفى.





ويأتى حفل عمرو دياب المقبل، عقب إحيائه حفل رأس السنة، فى خليج سوما باى، بمدينة سفاجا، فى الغردقة، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور بينهم عدد من الفنانين منهم الفنانة نيللى كريم والفنانة بشرى، إضافة إلى الفنانة دينا الشربينى.

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وفاجأ الهضبة جمهور الحفل بغناء عدد من أغنياته الجديدة، منها أغنية "سهران" الذى غناها لأول مرة، وهى من ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة وتعد هى الأغنية الـ6 من الألبوم بعدما قام بطرح 5 أغان منه الفترة الماضية.

كما أطرب الجمهور بعدد من الاغنيات القديمة والحديثة له والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ويعد الحفل الأخير للفنان عمرو دياب فى جدة، هو الثالث له ضمن فعاليات موسم الرياض بعد أن أحيا من قبل حفلين على مسرح محمد عبده ومسرح أبو بكر سالم، وكان قد أحيا حفله الأول بموسم الرياض يوم 7 نوفمبر الماضى بمسرح محمد عبده وسط حضور جماهيرى غفير حيث كان حقق الحفل أعلى حضور جماهيرى لمطرب عربى خلال فعاليات الموسم.