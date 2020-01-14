شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. برومو مسلسل بنت القبائل" لـ حنان مطاوع وعبد المغنى على قناة الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صناع مسلسل "رحيل زهرة" – بنت القبائل" البرومو الرسمى التشويقى للمسلسل، المقرر عرضه على قناة الحياة، بدءا من يوم السبت 18 يناير الجارى، من بطولة النجوم حنان مطاوع ومحمود عبد المغنى وعمرو عبد الجليل ومحمد رياض، من إخراج حسنى صالح، ويضم البرومو مشاهد الإثارة والتشويق، أبرزها مشاهد الثأر.

رحيل زهرة – بنت القبائل" عمل صعيدى من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التى يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

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المسلسل من بطولة عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، منه فضالى، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور وآخرين، سيناريو وحوار شاذلى فرح وإخراج حسنى صالح.

ويعرض لحنان مطاوع حاليا فى دور السينما فيلم "يوم وليلة" مع النجم خالد النبوي والفنانة درة وخالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

وشارك النجم محمود عبد المغنى فى بطولة فيلم "حملة فرعون" مع النجم عمرو سعد، وشارك فى بطولته عدد من النجوم ومنهم محمد لطفى، حمدى المرغنى، بالاضافة للنجم العالمى مايك تايسون، إخراج رؤوف عبد العزيز.

يشار إلى أن آخر أعمال محمد رياض، مسلسل " قيد عائلى"، الذى عرض الفترة الماضية، وشارك فى بطولته ميرفت أمين، عزت العلايلى، صبرى فواز، صلاح عبد الله، خالد سرحان، كريم عبد الخالق، محمد عز، كارولين عزمى، وعدد كبير من الفنانين، تـأليف محمد رجاء، إخراج تامر حمزة.