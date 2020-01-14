شكرا لقرائتكم خبر عن ريم العدل تحتفل بعيد ميلاد عمها مدحت: أحلى عم فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مصممة الأزياء ريم العدل ابنة المنتج محمد العدل، بعيد ميلاد عمها الشاعر والسيناريست مدحت العدل، الذى يوافق عيد ميلاده 13 يناير.

ونشرت ريم، عبر حسابها على انستجرام، عدة صور لها مع عمها، صحبتها بتعليق: "كل سنة وأنت حبيبى أنا وچوچو، ربنا ما يحرمنا منك أبدا، أحلى عم فى العالم".



ريم العدل

يشار أن الدكتور مدحت العدل، هو شقيق الممثل الراحل سامى العدل، والمنتج محمد العدل، وهو كاتب وشاعر ومؤلف وطبيب مصرى شهير له العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الشهيرة، منها آيس كريم فى جليم، اوعى وشك، الديلر، مافيا، شورت وفانلة وكاب، همام فى أمستردام، صعيدى فى الجامعة الأمريكية، قشر البندق، أمريكا شيكا بيكا، حرب الفراولة، أصحاب ولا بزنس، بليه ودماغه العالية، البطل، محمود المصرى، العندليب حكاية شعب، الداعية، حارة اليهود، وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى.

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ولد مدحت العدل، يوم 13 يناير عام 1955، تخرج فى كلية الطب عام 1981 ثم عمل فى المجال الطبى لمدة عامين، ليتفرع بعدها تماما للفن، وبدأ بكتابة الأغانى للعديد من المطربين والفنانين منهم الهضبة عمرو دياب، الكينج محمد منير، محمد فؤاد، سميرة سعيد وغيرهم.





من ناحية أخرى، وجه السيناريست مدحت العدل، انتقادات إلى المهاجمين لفادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم، مشيرا إلى أن الدفاع عن النفس والعائلة واجب مقدس، وأن القانون فى كل العالم يكفل ذلك لحين انتهاء التحقيقات، مهنأ عائلة الفنانة بالنجاة من السطو المسلح.

وقال العدل: "ألف مليون سلامة للفنانة الجميلة نانسى عجرم وعائلتها الكريمة، وفيما يخص زوجها العزيز فالدفاع عن النفس والعائلة واجب مقدس، وأقول للذين ينتقدون إيقافه فهذا هو القانون فى أى مكان فى العالم لحين انتهاء التحقيقات".



