فيديو| طرح تيزر مسلسل "بنت القبائل" وهذا موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
كشفت قناة الحياة عن التيزر الأول لمسلسل "بنت القبائل"، من بطولة عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع.
ونشرت القناة الفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، على أن يعرض بدءا من 18 يناير، الساعه 9 مساءً.
مسلسل "بنت القبائل" بطولة عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، منة فضالي، محمود عبدالمغني، سميرة عبدالعزيز، ومن إخراج حسني صالح.
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