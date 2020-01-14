"جوكر" يكتسح.. وإنجاز كبير للسينما السورية.. القائمة النهائية لترشيحات أوسكار 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد الجزار:
كشفت أكاديمية الفنون وعلوم الصورة "أوسكار" أمس الاثنين، عن القائمة القصيرة والنهائية للدورة الـ92، والتي ستوزع جوائزها في 9 فبراير المقبل، بمسرح دولبي في بيفرلي هيلز كاليفورنيا، وستقوم ببث الحفل شبكة تليفزيون ABC.
لم تشهد الترشيحات مفاجاَت كبرى، وجاء معظمها متوقع، بينما حملت هذه الترشيحات إنجازًا كبيرًا للسينما السورية بعد ترشيح فيلمين سوريين في فئة أفضل فيلم وثائقي وهما "عن سما" و"الكهف"، كما تنافس السينما التونسية في فئة أفضل فيلم حي قصير من خلال فيلم إخوان، بينما حصلت النجمة الشابة سكارليت جوهانسون على ترشيحين في إنجاز جديد وكبير في مشوارها الفني، أيضا النجم أنطونيو بانديراس يخوض المنافسة لأول مرة في مشوراه على جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي، بينما اكتسح الترشيحات فيلم "جوكر" للمخرج تود فيليبس بـ10 ترشيحات، ولاحقه فيلم "1917" الذي فاز مؤخرًا بجائزة أفضل فيلم في الجولدن جلوب.
القائمة القصيرة لأبرز ترشيحات "أوسكار 2020":
أفضل ممثل في دور رئيسي:
- أنطونيو بانديراس عن فيلم PAIN AND GLORY
- ليوناردو دي كابريو عن فيلم ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD
- اَدم درايفر عن فيلم MARRIAGE STORY
- خواكين فينيكس عن فيلم JOKER
- جوناثان برايس عن فيلم THE TWO POPES
أفضل ممثل في دور مساعد
توم هانكس عن دوره في A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD
أنتوني هوبكنز عن THE TWO POPES
اَل باتشينو عن THE IRISHMAN
جو بيشي عن THE IRISHMAN
براد بيت عن ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD
أفضل ممثلة في دور رئيسي:
سينثيا إيريفو عن دورها في فيلم HARRIET
سكارليت جوهانسون عن MARRIAGE STORY
تشارليز ثيرون عن BOMBSHELL
سويرس رونان عن LITTLE WOMEN
رينيه زيلويجر عن JUDY
أفضل ممثلة في دور مساعد:
كاثي بيتس عن دورها في RICHARD JEWELL
لورا ديرن عن دورها في MARRIAGE STORY
سكارليت جوهانسون عن JOJO RABBIT
فلورنس بوج عن LITTLE WOMEN
مارجوت روبي عن BOMBSHELL
أفضل فيلم رسوم متحركة:
HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD
I LOST MY BODY
KLAUS
MISSING LINK
TOY STORY 4
أفضل مخرج:
مارتن سكورسيزي عن فيلم THE IRISHMAN
تود فيليبس عن فيلم JOKER
سام ميندز عن فيلم 1917
كوينتين تارانتينو عن فيلم ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD
بونج جون هو عن فيلم PARASITE
أفضل فيلم وثائقي:
AMERICAN FACTORY
THE CAVE
THE EDGE OF DEMOCRACY
FOR SAMA
HONEYLAND
أفضل فيلم أجنبي:
PARASITE من كوريا الجنوبية
PAIN AND GLORY من إسبانيا
LES MISÉRABLES من فرنسا
HONEYLAND من شمال مقدونيا
CORPUS CHRISTI من بولندا
أفضل سيناريو أصلي:
KNIVES OUT
MARRIAGE STORY
ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD
PARASITE
1917
أفضل فيلم حي قصير:
BROTHERHOOD
NEFTA FOOTBALL CLUB
THE NEIGHBORS’ WINDOW
SARIA
A SISTER
كانت هذه تفاصيل خبر "جوكر" يكتسح.. وإنجاز كبير للسينما السورية.. القائمة النهائية لترشيحات أوسكار 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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