"جوكر" يكتسح.. وإنجاز كبير للسينما السورية.. القائمة النهائية لترشيحات أوسكار 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد الجزار:

كشفت أكاديمية الفنون وعلوم الصورة "أوسكار" أمس الاثنين، عن القائمة القصيرة والنهائية للدورة الـ92، والتي ستوزع جوائزها في 9 فبراير المقبل، بمسرح دولبي في بيفرلي هيلز كاليفورنيا، وستقوم ببث الحفل شبكة تليفزيون ABC.

لم تشهد الترشيحات مفاجاَت كبرى، وجاء معظمها متوقع، بينما حملت هذه الترشيحات إنجازًا كبيرًا للسينما السورية بعد ترشيح فيلمين سوريين في فئة أفضل فيلم وثائقي وهما "عن سما" و"الكهف"، كما تنافس السينما التونسية في فئة أفضل فيلم حي قصير من خلال فيلم إخوان، بينما حصلت النجمة الشابة سكارليت جوهانسون على ترشيحين في إنجاز جديد وكبير في مشوارها الفني، أيضا النجم أنطونيو بانديراس يخوض المنافسة لأول مرة في مشوراه على جائزة أفضل ممثل في دور رئيسي، بينما اكتسح الترشيحات فيلم "جوكر" للمخرج تود فيليبس بـ10 ترشيحات، ولاحقه فيلم "1917" الذي فاز مؤخرًا بجائزة أفضل فيلم في الجولدن جلوب.

القائمة القصيرة لأبرز ترشيحات "أوسكار 2020":

أفضل ممثل في دور رئيسي:

- أنطونيو بانديراس عن فيلم PAIN AND GLORY

- ليوناردو دي كابريو عن فيلم ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD

- اَدم درايفر عن فيلم MARRIAGE STORY

- خواكين فينيكس عن فيلم JOKER

- جوناثان برايس عن فيلم THE TWO POPES

أفضل ممثل في دور مساعد

توم هانكس عن دوره في A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD

أنتوني هوبكنز عن THE TWO POPES

اَل باتشينو عن THE IRISHMAN

جو بيشي عن THE IRISHMAN

براد بيت عن ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD

أفضل ممثلة في دور رئيسي:

سينثيا إيريفو عن دورها في فيلم HARRIET

سكارليت جوهانسون عن MARRIAGE STORY

تشارليز ثيرون عن BOMBSHELL

سويرس رونان عن LITTLE WOMEN

رينيه زيلويجر عن JUDY

أفضل ممثلة في دور مساعد:

كاثي بيتس عن دورها في RICHARD JEWELL

لورا ديرن عن دورها في MARRIAGE STORY

سكارليت جوهانسون عن JOJO RABBIT

فلورنس بوج عن LITTLE WOMEN

مارجوت روبي عن BOMBSHELL

أفضل فيلم رسوم متحركة:

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD

I LOST MY BODY

KLAUS

MISSING LINK

TOY STORY 4

أفضل مخرج:

مارتن سكورسيزي عن فيلم THE IRISHMAN

تود فيليبس عن فيلم JOKER

سام ميندز عن فيلم 1917

كوينتين تارانتينو عن فيلم ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD

بونج جون هو عن فيلم PARASITE

أفضل فيلم وثائقي:

AMERICAN FACTORY

THE CAVE

THE EDGE OF DEMOCRACY

FOR SAMA

HONEYLAND

أفضل فيلم أجنبي:

PARASITE من كوريا الجنوبية

PAIN AND GLORY من إسبانيا

LES MISÉRABLES من فرنسا

HONEYLAND من شمال مقدونيا

CORPUS CHRISTI من بولندا

أفضل سيناريو أصلي:

KNIVES OUT

MARRIAGE STORY

ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD

PARASITE

1917

أفضل فيلم حي قصير:

BROTHERHOOD

NEFTA FOOTBALL CLUB

THE NEIGHBORS’ WINDOW

SARIA

A SISTER