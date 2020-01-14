غادة عبدالرازق رفقة ابنتها وعبير صبري في باريس ...10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

غادة عبدالرازق

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق صورة "سيلفي" جمعتها بابنتها روتانا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، وشعر كيرلي طويل.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها في باريس، وعلقت: "صورة من بعيد قوس النصر 2020".

نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصورة تجمعها بإحدى صديقاتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل أحد المطاعم.

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ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"لوك" جديد، وعلقت: "أنظر إلى 2020".

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء جذابة، شعر بني .

مصطفى خاطر

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة تجمعه بالفنان محمد أنور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرا فيها من داخل "حمام السباحة" في الجونة، وعلق خاطر: "الأنور العالمي، عملناها في مصر عادي يا فهمي".

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد المطاعم.

رامي عياش

نشر الفنان اللبناني رامي عياش صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل الطائرة.

مصطفى بسيط

نشر الفنان مصطفى بسيط صورة، في فترة الغروب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد مثلا".