فيديو| طرح برمو مسلسل "ختم النمر".. تعرف على موعد عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت شركة "سينرجي"، المنتجة لمسلسل "ختم النمر"، بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، عن برومو المسلسل وموعد عرضه، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر". ومن المقرر أن يعرض المسلسل لأول مرة، في 18 يناير الجاري على شاشة "ON E". Advertisements ويعد هذا المسلسل، أول بطولة مطلقة للفنان أحمد صلاح حسني. مسلسل "ختم النمر" ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ 45 حلقة. المسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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