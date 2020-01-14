معاناة مع السرطان واعتزال مفاجئ وهذه وصيتها.. حكايات مديحة كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى رحيل واحدة من جميلات السينما المصرية عبر العصور، الفنانة الاستثنائية مديحة كامل، ولدت مديحة في 3 أغسطس 1948، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 13 يناير 1997، لتترك تاريخا فنيا كبيرا بين السينما والتلفزيون، فهي الفتاة الجميلة في "30 يوم في السجن"، والأم المكلومة في "العفاريت"، والجاسوسة في "الصعود إلى الهاوية".

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات مديحة كامل:

- البداية الفنية

تخرجت مديحة كامل من كلية الآداب بجامعة عين شمس وعملت كعارضة أزياء قبل أن تتجه للتمثيل، حيث اكتشفها الفنان سمير غانم في منتصف الستينيات حينما شاهدها صدفة وهي عائدة من المدرسة الثانوية، فانجذب لجمالها وعرض عليها أن تكون ممثلة، فوافقت وقد اشتركت مديحة كامل مع الفنان سمير غانم في أكثر من عمل منهم فيلم " 30 يوم في السجن" و فيلم " تجيبها كده تجيبها كده هي كده".

وتعتبر مديحة أن انطلاقتها الحقيقية من خلال فيلم "30 يوم في السجن، وصرحت في أكثر من لقاء إنها تعتبر دور الجاسوسة في فيلم "الصعود إلى الهاوية"، نقطة تحول في مسيرتها الفنية، وفي قرار مفاجئ لجمهورها ومحبيها قررت مديحة اعتزال الفن خلال تصوير فيلم "بوابة أبليس" سنة 1993، وابتعدت نهائيًا عن الأضواء.

وبعد اعتزالها لم تظهر الفنانة مديحة كامل إعلاميا، إلا في أحد حلقات البرنامج الشهير (حوار صريح جدًا) عام 1995.

وقدمت مديحة طوال تاريخها الفني 142 عملا بين السينما والتلفزيون والمسرح،

قصة اكتشاف مديحة

أسباب الاعتزال

قالت الفنانة مديحة كامل خلال لقاء للتلفزيون المصري، إنها اعتزلت الفن بسبب ضغط العمل الفني الذي جعلها عاجزة عن زيارة أقاربها، وعن أداء الصلوات والنوافل وعن ممارسة الرياضات التي تحبها، مشيرة أنها متعددة المواهب، فهي مهندسة ديكور، ومصممة أزياء لذا يمكنها أن تعمل في أي شيء تحبه بعيدا عن الفن، وهذا السبب جعلها تفكر كثيرا في قرار الاعتزال.

لقاء تلفزيونى نادر مع الفنانة مديحة كامل

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المرض

في عام ١٩٧٥، أثناء أداء دورها فى مسلسل الأفعى، أصيبت مديحة بجلطة فى القلب بسبب تحاملها على نفسها وتأخرها فى العلاج، مما أدى ذلك لضعف عضلة القلب، ثم أصيبت بسرطان الثدى، وزادت أزمتها الصحية بعد إصابتها بتكاثر المياه على رئتيها نتيجة تدخينها، مما استدعى مكوثها بالمستشفى لمدة ١٠ شهور.

الحياة الشخصية

تزوجت الفنانة مديحة كامل ٣ مرات، الأولى من محمود الريس، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ميرهان، والثانية من المخرج شريف حمودة، والمرة الثالثة تزوجت من محامى.

حلقة عن حياة مديحة كامل

جوار مع ابنة مديحة كامل

الوفاة

توفيت الفنانة مديحة كامل في رمضان،وأتصلت بالفنانة سهير رمزي وصديقتهما عائشة جعفر من خلال "كونفرنس كول"، وكانت خدمة جديدة في تلك الفترة وكانت مديحة كامل سعيدة بها جدا.

وحكى السيناريست مصطفى محرم في برنامج "نجم اليوم"، أنه ظل عشر سنوات لم يرى الفنانة مديحة كامل، وأول مرة شاهدها بعدها كانت أثناء دفنتها، مشيرا إلى أن الراحلة تركت وصية ألا يلمس جسدها سوى المحرمين عليها، وهم أقرب الأقرباء، وأوصت أن يقرأ الدكتور عمر عبد الكافي على قبرها.

الدعاء المفضل بالنسبة لها

قالت الفنانة مديحة كامل، في لقاء تلفزيون، إن الدعاء المفضل لها هو دعاء السيدة عائشة "اللهم إنا نسألك العفو والعافية".