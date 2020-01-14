رضوى الشربيني تهنئ شقيقها بعيد ميلاده (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الإعلامية رضوى الشربيني، شقيقها بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق اليوم 13 يناير.
ونشرت الشربيني صورة تجمعها بشقيقها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"،علقت: "كل سنة وأنت بابايا وأخويا وصحبي، كل سنة وأنت معايا وحواليا وجنبي".
يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة "CBC سفرة".
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