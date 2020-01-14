محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، فيديو من قبر الفنان البحريني الراحل علي الغرير.
وكتبت مي العيدان: "قبر الفنان علي الغرير الله يرحمه ويغفر له و يتجاوز عنه وًيحشره مع الابرار و الصدقيينً ادعوله يا جماعه الليله اول ليلهً له بالقبر".
وتوفي الفنان البحريني علي الغرير، الأحد الماضي، عن عمر يناهز الـ47 عاما؛ إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.
ونشرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين، صورة ومقطع فيديو للفنان علي الغرير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا اليه راجعون، حبيبنا واخونا العزيز بوخالد في ذمة الله".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية كويتية تنشر فيديو لقبر الفنان الراحل علي الغرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.