إعلامية كويتية تنشر فيديو لقبر الفنان الراحل علي الغرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، فيديو من قبر الفنان البحريني الراحل علي الغرير.

وكتبت مي العيدان: "قبر الفنان علي الغرير الله يرحمه ويغفر له و يتجاوز عنه وًيحشره مع الابرار و الصدقيينً ادعوله يا جماعه الليله اول ليلهً له بالقبر".

وتوفي الفنان البحريني علي الغرير، الأحد الماضي، عن عمر يناهز الـ47 عاما؛ إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

ونشرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين، صورة ومقطع فيديو للفنان علي الغرير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "إنا لله وإنا اليه راجعون، حبيبنا واخونا العزيز بوخالد في ذمة الله".