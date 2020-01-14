نقابة المهن الموسيقية ترفع ودائعها ومعاشات أعضائها

قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل عقب عودة النقيب هاني شاكر من رحلة عمل خارج مصر لاتخاذ عدة قرارات أهمها ربط وديعة جديدة بقيمة 4 ملايين جنية لصالح صندوق النقابة لتصل مجموع الودائع 28 مليون جنية بعد أن كانت 7 ملايين جنية قبل المجلس الحالي وولاية هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

كما يقرر المجلس خلال الجلسة تثبيت قاعدة زيادة المعاشات بقيمة 20 بالمائة سنويا نصفها خلال شهر يناير والباقي في شهر يوليو من كل عام بعد أن تم زيادة المعاش فعليا الشهر الحالي ليصبح 990 جنيه وهي اعلى قيمة معاش بين النقابات الفنية الثلاث.

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كما يثمن المجلس جهود الجهاز الإداري ولجنة

العمل بالنقابة بعد أن حققت أعلى إيرادات في تاريخ النقابة خلال موسم رأس السنة المنقضي.

وكان مجلس النقابة بأكمله تتقدمهم الفنانة نادية مصطفى قد آزر الفنان ايهاب توفيق في محنته الأخيرة بعد وفاة والده منذ اللحظة الأولى وشاركوه تفاصيل الجنازة والعزاء وأيضا مؤازرة الفنان محمد منير في وفاة مدير أعماله وابن عمه وزوج شقيقته محمود، حيث تواصل الفنان هاني شاكر تليفونيا معهما لوجوده في رحلة عمل خارج مصر.