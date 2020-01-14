قرر مجلس نقابة المهن الموسيقية عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل عقب عودة النقيب هاني شاكر من رحلة عمل خارج مصر لاتخاذ عدة قرارات أهمها ربط وديعة جديدة بقيمة 4 ملايين جنية لصالح صندوق النقابة لتصل مجموع الودائع 28 مليون جنية بعد أن كانت 7 ملايين جنية قبل المجلس الحالي وولاية هاني شاكر نقيب الموسيقيين.
كما يقرر المجلس خلال الجلسة تثبيت قاعدة زيادة المعاشات بقيمة 20 بالمائة سنويا نصفها خلال شهر يناير والباقي في شهر يوليو من كل عام بعد أن تم زيادة المعاش فعليا الشهر الحالي ليصبح 990 جنيه وهي اعلى قيمة معاش بين النقابات الفنية الثلاث.
كما يثمن المجلس جهود الجهاز الإداري ولجنةالعمل بالنقابة بعد أن حققت أعلى إيرادات في تاريخ النقابة خلال موسم رأس السنة المنقضي.
وكان مجلس النقابة بأكمله تتقدمهم الفنانة نادية مصطفى قد آزر الفنان ايهاب توفيق في محنته الأخيرة بعد وفاة والده منذ اللحظة الأولى وشاركوه تفاصيل الجنازة والعزاء وأيضا مؤازرة الفنان محمد منير في وفاة مدير أعماله وابن عمه وزوج شقيقته محمود، حيث تواصل الفنان هاني شاكر تليفونيا معهما لوجوده في رحلة عمل خارج مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المهن الموسيقية ترفع ودائعها ومعاشات أعضائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.