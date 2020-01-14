ريم البارودي: انتحاري شائعة من بسمه وهبة علشان تعمل شو

قالت الفنانة ريم البارودى لم أقوم بالانتحار إطلاقاً بعد الانفصال عن أحمد سعد انا لست مراهقة. و أضافت البارودي خلال لقاءها مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ، ان اللى اخترع الموضوع ده بسمه وهبه ببرنامجها شيخ الحارة علشان تعمل فرقعه في البرنامج فى حلقة وفاء عامر مع انى كنت ضيفه في احدى الحلقات و لم تسألنى في هذا الموضوع . د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ، ان اللى اخترع الموضوع ده بسمه وهبه ببرنامجها شيخ الحارة علشان تعمل فرقعه في البرنامج فى حلقة وفاء عامر مع انى كنت ضيفه في احدى الحلقات و لم تسألنى في هذا الموضوع .

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