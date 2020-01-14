قالت الفنانة ريم البارودي مقدرش اكره أحمد سعد لان العشرة بينا ١٦ سنة و اكيد مش هحبه و أعيش على ذكراه اللي بينا انتهى. و أضافت البارودى خلال لقاءها مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ،احمد خانه التعبير انه يقول اننا أصحاب لان الموضوع غير كده هو خارج حياتى تماماً كل القصة اننى كنت في احد الفنادق في العيد مع عائلتى و قابلته مع صحابه و سلمنا على بعض فقط . و تابعت ريم: احمد مش في دماغى و لم افرح عندما طلق سمية الخشاب ، على فكرة انا حبيت حد بعد احمد . ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ،احمد خانه التعبير انه يقول اننا أصحاب لان الموضوع غير كده هو خارج حياتى تماماً كل القصة اننى كنت في احد الفنادق في العيد مع عائلتى و قابلته مع صحابه و سلمنا على بعض فقط . و تابعت ريم: احمد مش في دماغى و لم افرح عندما طلق سمية الخشاب ، على فكرة انا حبيت حد بعد احمد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريم البارودى: أحمد سعد مش في دماغى لكن مش بكرهه وحبيت بعده تانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.