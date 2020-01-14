ريم البارودي: انا دلوعة بابا و هو الهيرو بتاعى

قالت الفنانة ريم البارودى ان والدها مهندس كهرباء في السعودية و انا عندى اخت واحده بس دينا. و أضافت البارودى خلال لقاءها مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ، كنت متعلقه جداً ببابا و هو مثلى الأعلى ، و انا دلوعته الصغيره و الوحيده اللى مسموح لها تفتح دولابه و معاى الرقم السرى بتاع شنطته و كنت بحب اشم البرفيم بتاعه جداً ، هو الهيرو بتاعى . عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ، كنت متعلقه جداً ببابا و هو مثلى الأعلى ، و انا دلوعته الصغيره و الوحيده اللى مسموح لها تفتح دولابه و معاى الرقم السرى بتاع شنطته و كنت بحب اشم البرفيم بتاعه جداً ، هو الهيرو بتاعى .

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