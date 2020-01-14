ريم البارودى بدايتى في الدراما أثرت على عملى في السينما

قالت الفنانة ريم البارودى انا بدأت دراما احسن من السينما في وقت كان فيه نجوم السينما بينزلوا يعملوا دراما.

و أضافت البارودى خلال لقاءها مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ،

كنت بقابل ناس بشتغل معاهم 30 حلقة كنت أتمنى انى اسلم عليهم بس ، فاصبح شغلى في السينما قليل و مش بنفس وهج الدراما .