فن ومشاهير

ريم البارودى بدايتى في الدراما أثرت على عملى في السينما

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قالت الفنانة ريم البارودى انا بدأت دراما احسن من السينما في وقت كان فيه نجوم السينما بينزلوا يعملوا دراما. 

 

و أضافت البارودى خلال لقاءها مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ،

كنت بقابل ناس بشتغل معاهم 30 حلقة كنت أتمنى انى اسلم عليهم بس ، فاصبح شغلى في السينما قليل و مش بنفس وهج الدراما . 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريم البارودى بدايتى في الدراما أثرت على عملى في السينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا