ريم البارودى بدايتى في الدراما أثرت على عملى في السينما

قالت الفنانة ريم البارودى انا بدأت دراما احسن من السينما في وقت كان فيه نجوم السينما بينزلوا يعملوا دراما.
و أضافت البارودى خلال لقاءها مع الإعلامى د. عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس ، المذاع على قناة النهار ،كنت بقابل ناس بشتغل معاهم 30 حلقة كنت أتمنى انى اسلم عليهم بس ، فاصبح شغلى في السينما قليل و مش بنفس وهج الدراما .
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