صور .. دفتر عزاء محمود أبا اليزيد

حرص عدد كبير من نجوم الفن و الإعلام و الشخصيات العامة على حضور عزاء محمود أبا اليزيد زوج شقيقة ومدير أعمال وابن عم النجم الكبير محمد منير.

وكان من أبرز الحضور: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومجدي صابر

رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنانة يسرا، الفنانة مادلين طبر، الإعلامي وائل الإبراشي، رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، الإعلامي محمود سعد، والإعلامي أسامة الشيخ، والفنان حمادة هلال، والفنان طارق علام، والفنان القدير علي الحجار، الفنان حلمي عبد الباقي، النجم تامر حسني، والفنانة وفاء عامر وزوجها، والإعلامي عمرو الليثي، المخرج عمر عبد العزيز.

يذكر أن النجم محمد منير، أعلن وفاة محمود أبا اليزيد مدير أعماله في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بإحدى المستشفيات، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

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