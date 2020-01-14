فيفي عبده تشارك في عزاء محمود أبا اليزيد

شاركت النجمة فيفي عبده في عزاء محمود أبا اليزيد، والشهير بمحمود منير، وهو ابن عم وزوج شقيقة النجم الكبير محمد منير. ويقام عزاء محمود منير في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. Advertisements يشار إلى أن النجم محمد منير، أعلن وفاة محمود أبا اليزيد مدير أعماله في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بإحدى المستشفيات، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية. أعماله في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بإحدى المستشفيات، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

ويعد محمود منير أيضًا زوج شقيقة النجم محمد منير إلى جانب توليه إدارة أعماله.

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