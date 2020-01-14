حمادة هلال يواسي محمد منير في وفاة زوج شقيقته

واسى الفنان حمادة هلال، النجم الكبير محمد منير فى وفاة ابن عمه وزوج شقيقته محمود أبا اليزيد، والشهير بمحمود منير. وأقام عزاء محمود منير فى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد. Advertisements يشار إلى أن النجم محمد منير، أعلن وفاة محمود أبا اليزيد مدير أعماله في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بإحدى المستشفيات، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

ويعد محمود منير أيضًا زوج شقيقة النجم محمد منير إلى جانب توليه إدارة أعماله.

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